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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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16-летний Полех о рекордном голе за «Спартак»: «Эмоции потрясающие. Хочу, чтобы мама выздоравливала. Большое спасибо, что она у меня есть»

Самый молодой автор гола в истории « Спартака » Павел Полех поблагодарил маму после своего достижения.

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