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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оренбург» о трансфере вингера «Коло-Коло» Томпсона: «Документы подписаны. Как только Хорди поменяет паспорт, сразу же присоединится к нам»

«Оренбург» о трансфере вингера «Коло-Коло» Томпсона: «Документы подписаны. Как только Хорди поменяет паспорт, сразу же присоединится к нам»

«Документы о трансфере Томпсона между клубам подписаны, но пока решается другой вопрос. Футболист меняет паспорт, и как только он получит его, сразу же присоединится к команде на сборах», — сказал спортивный директор «Оренбурга».

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