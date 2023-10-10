Минэк: спрос на сотрудников в финансовой сфере снизится на 100 тысяч к 2030 году

К 2030 году спрос на сотрудников в России сократится в таких отраслях экономики России, как финансовая и страховая деятельность, недвижимость, сельское хозяйство и торговля, пишет РБК со ссылкой на прогноз Минэкономразвития, содержащегося в материалах к сентябрьскому заседанию президиума Госсовета по рынку труда.