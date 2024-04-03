Ветеринар Богданова: после укуса змеи питомцу важно дать препарат от аллергии

Владельцам питомцев, которых укусила змея, важно промыть рану и дать им препарат против аллергии. Об этом "Москве 24" рассказала ветеринарный врач, заведующая Советской государственной ветеринарной клиникой Юлия Богданова.
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