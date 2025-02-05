В Липецкой области завершено расследование уголовного дела по обвинению в халатности заместителя начальника исправительной колонии и его бывших подчиненных, откуда совершен побег заключенными

Следственными органами СК России по Липецкой области завершено следствие в отношении заместителя начальника ФКУ ИК-2 регионального УФСИН России – начальника Центра трудовой адаптации осуждённых и трех его бывших подчиненных сотрудников - начальника цеха, старшего мастера и мастера.
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