Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Подготовка к перестановке кадров? То-то вытащили Жабу-Нуланд на "вторую строку" с четвертой. Как не тасуй колоду - од...Республиканцы зая...
  • Александр Лесков
    Это  чо:  надпись  на  унитазной  бумажке?  Совсем  сайт  опустили,  укрожопики!Куда пропал глава...
  • Алексей Райчев
    👍Военкор анализиру...

Президент: Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений неонацистов

Президент: Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений неонацистов

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники следственных органов Российской Федерации, в связи с чем к ним обратился президент Владимир Путин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх