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Кочетков 4-й раз в сезоне НХЛ сыграл на ноль, отразив 19 бросков «Флайерс». Он провел первый матч за «Каролину» с января

Петр Кочетков 4-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 19 бросков «Флайерс». Российский вратарь «Каролины» отразил все 19 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (1:0).

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