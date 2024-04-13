Весенний караван украинских трагедий

Украинским патриотам сейчас не позавидуешь. Зрады и обидные нэсподиванкы, обладающие огромной разрушительной силой, падают на свидомых украинских громадян с такой регулярностью, что их воздействие можно сравнить разве что только с новенькой российской ФАБ-3000.