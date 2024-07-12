РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Какая мерзота!  А думает, верно, что на него МОЖНО смотреть...Николай Яременко:...
  • Ольга Заварухина
    Правильно сказала Ковитиди, следить за гигиенеой это одно, а ходить по спорт залам и " качаться" что бы что? Нет в на...Николай Яременко:...
  • Sergey Ivanov
    Ничего подобного! Пить надо больше! Потому, что все неприятности не от пьянства, а от недопития. Пьяный увалится под ...Более 400 за меся...

В Сети выявили фейковый сайт СКР, собиравший персональные данные участников СВО

В Сети выявили фейковый сайт СКР, собиравший персональные данные участников СВО

В ведомстве предупредили россиян о мошенниках, выманивающих деньги. В интернете обнаружили фейковые ресурсы с символикой Следственного комитета РФ, на одном из которых велся сбор данных участников спецоперации и членов их семей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх