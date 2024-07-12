В Сети выявили фейковый сайт СКР, собиравший персональные данные участников СВО

В ведомстве предупредили россиян о мошенниках, выманивающих деньги. В интернете обнаружили фейковые ресурсы с символикой Следственного комитета РФ, на одном из которых велся сбор данных участников спецоперации и членов их семей.
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