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Политика как она есть

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Проект OpenAI «Клубника» улучшит способности ИИ к рассуждениям

Проект OpenAI «Клубника» улучшит способности ИИ к рассуждениям

У OpenAI появился проект под кодовым названием «Strawberry». Согласно недавнему отчету Reuters, основанному на внутренних документах, команды OpenAI разрабатывают Strawberry для улучшения моделей ИИ с расширенными возможностями рассуждений.

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