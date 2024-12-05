Новый «Мобильный воин Гандам» — от создателя «Евангелиона». Есть трейлер — и премьера не за горами

Потрясающая новость для любителей залезать в человекоподобных роботов: компания Bandai Namco Group на мероприятии Gundam Conference WINTER 2024 анонсировала новый сериал «Мобильный воин Гандам: GQuuuuuuX» (Kidou Senshi Gundam: GQuuuuuuX).
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