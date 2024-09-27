Дело мясное. Колоректальный рак занял второе место по смертности

Опросы показывают, что мужчины больше всего боятся рака лёгких и желудка, а женщины – рака груди. Между тем в первую тройку по частоте встречаемости входит колоректальный рак, а по смертности в России он занимает 2-е место.
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