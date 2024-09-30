Медвежья дивергенция на графике Bitcoin. Снова падение до уровня $60 000?

График Bitcoin подает четкие сигналы о возможной коррекции в виде: Расхождения на 4-часовом графике -дивригенция на осцилляторах Снижение MVRV ratio по данным индикатора Ухудшение настроения инвесторов (сантимент) Снижение соотношения длинных и коротких позиций по данным Coinglass.