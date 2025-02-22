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Военное обозрение

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В противостоянии с Западом наступил решающий момент – Белоусов

В противостоянии с Западом наступил решающий момент – Белоусов

Министр обороны РФ вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся военнослужащим и поздравил их с наступающим праздником – Днём защитника Отечества.

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