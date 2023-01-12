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Настала эпоха смартфонов с огромными и толстыми модулями камер. Oppo Find X6 Pro засветился на снимках

Настала эпоха смартфонов с огромными и толстыми модулями камер. Oppo Find X6 Pro засветился на снимках

Флагманский смартфон Oppo Find X6 Pro засветился на живых фото до анонса.   На снимках нельзя рассмотреть аппарат полностью, но можно увидеть очень крупный модуль камеры, который явно занимает немало места и весьма сильно выступает над корпусом.

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