На Западе оценили подход нового канцлера Германии к Путину

Политика как она есть

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, который в ближайшие месяцы может прийти к власти, «будет гораздо жестче» относиться к России и ее лидеру Владимиру Путину, во многом в противовес предыдущей политике Олафа Шольца.