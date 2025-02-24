Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, который в ближайшие месяцы может прийти к власти, «будет гораздо жестче» относиться к России и ее лидеру Владимиру Путину, во многом в противовес предыдущей политике Олафа Шольца.
На Западе оценили подход нового канцлера Германии к Путину
Комментарии
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Tania Еременко
О, Да...))) Как аукнется, так и откликнется.
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10 час.
Elena Dmitrieva
Какая-то высохшая нацистская какашка . Раньше были витамины для женщин с таким названием. Тоже какашка, кстати.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Хоть одна правдивая статья и о канцлере, и о нацистской АДГ.
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3 час.
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