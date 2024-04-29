Жерара Депардье задержали по обвинению в домогательствах

Актёра доставили в участок для допроса.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Французского актёра Жерара Депардье вызвали в комиссариат полиции в Париже на допрос по обвинению в сексуальных домогательствах.
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