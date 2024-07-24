Steak Lovers
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Steak Lovers

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Сырно-чесночный хлеб на замену магазинному: настолько вкусный, что подавать на любой праздник

Сырно-чесночный хлеб на замену магазинному: настолько вкусный, что подавать на любой праздник

Даже сам процесс приготовления домашнего сырно-чесночного хлеба уже отдельное удовольствие. Его хрустящая корочка и нежная, ароматная мякоть с расплавленным сыром и чесночной ноткой делают этот хлеб идеальным дополнением к любому столу.

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