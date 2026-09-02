Ванилла SU
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Ванилла SU

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Почему акне — это не только про еду: разбор реальных причин с точки зрения здоровья

Почему акне — это не только про еду: разбор реальных причин с точки зрения здоровья

Когда речь заходит о проблемной коже, первое, что приходит в голову многим, — пересмотреть рацион. И действительно, под моими публикациями часто появляются комментарии, в которых люди делятся похожими историями.

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