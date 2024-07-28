Европа рискует стать зависимой от российского газа

Европейский парламент опасается зависимости от российского газа. Том Берендсен, член Европейского парламента от Нидерландов, подчеркнул, что в мае этого года Европейский союз увеличил импорт российского газа на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии