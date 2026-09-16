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Царьград

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Елена Яковлева: молодежь читает больше, чем 20 лет назад

Елена Яковлева: молодежь читает больше, чем 20 лет назад

Елена Яковлева, куратор стенда "Русская литература" на фестивале молодежи в Екатеринбурге, утверждает, что сегодня молодежь читает больше, чем 20 лет назад благодаря новым оформлениям книг.

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