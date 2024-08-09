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В Ильменском заповеднике озеро вышло из берегов

В Ильменском заповеднике озеро вышло из берегов

Озеро Сырыткуль вышло из берегов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в экстренное ведомство поступило сообщение о переливе через береговую линию лесного озера Сырыткуль.

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