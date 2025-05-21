Медвежий угол
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Медвежий угол

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Зеленский 6 лет назад: я делал всё, чтобы украинцы улыбались, теперь сделаю всё, чтобы они не плакали

Зеленский 6 лет назад: я делал всё, чтобы украинцы улыбались, теперь сделаю всё, чтобы они не плакали

Сегодня исполняется ровно шесть лет с момента инаугурации Владимира Зеленского. Уже год этот человек является нелегитимным «президентом» Украины, который за время своего правления успел полностью узурпировать власть, убрав с пути всех неугодных.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Не меньше миллиона погибших, &quot;благодаря&quot; Зе, &quot;теперь я сделаю всё, чтобы они не плакали&quot;!
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