По стране бродят толпы потенциальных чудовищ без психиатрического диагноза

Мы вновь и вновь рискуем дождаться повторения трагедии, подобной ижевской Трагические события в Ижевске, приведшие к гибели детей, — уже третьи из широко известных после Керчи и Казани.
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