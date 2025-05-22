Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет колоссальная ненависть к президенту страны Владимиру Зеленскому.
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