Приятная встреча с раками, живой музыкой и хорошим настроением прошла на гастрофесте в Москве

Гастрофест «Раки Москва» состоялся 12 сентября в LovelyLoft. По информации организаторов, праздник посетили около 400 человек, ставших участниками большой варки: всего было приготовлено 400 килограммов раков и выпито 600 литров Хамовников.
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