Жена Овечкина сообщила о вылете семьи в Россию

Анастасия Шубская опубликовала кадры из аэропорта.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»Супруга российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская сообщила о том, что семья летит в Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии