Россиянам назвали способ отличить аллергию на кофе от непереносимости кофеина

Аллергию на кофе часто путают с реакцией на кофеин, но это разные состояния, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
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