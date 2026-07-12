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Россиянам назвали способ отличить аллергию на кофе от непереносимости кофеина

Россиянам назвали способ отличить аллергию на кофе от непереносимости кофеина

Аллергию на кофе часто путают с реакцией на кофеин, но это разные состояния, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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