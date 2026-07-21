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Тренер прыгунов в воду Доброскок: «Медальный план на чемпионат Европы: два золота и три серебра. Надеюсь, мы его выполним»

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Александр Доброскок рассказал о медальном плане на чемпионат Европы.

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