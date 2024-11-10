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Алсу спела на творческом вечере Игоря Крутого с Кириллом Туриченко вместо Натана

Алсу спела на творческом вечере Игоря Крутого с Кириллом Туриченко вместо Натана

Певица Алсу поучаствовала в творческом вечере композитора Игоря Крутого в Москве. Компанию на сцене ей должен был составить Natan (Натан Миров), однако пела она с вокалистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко, сообщил сайт kp.

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