57,8 тысячи рублей зарабатывают нижегородские студенты при неполном рабочем дне

Нижний Новгород вошел в тройку городов с самыми высокими зарплатами для студентов. В среднем нижегородским студентам при трудоустройстве предлагали около 57,8 тысячи рублей в месяц при неполном рабочем дне.
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