BMW представила броневик на базе седана 7 Series

Компания BMW рассекретила концепт защищённого седана BMW Concept 7 Protection. Новинка построена на базе седана BMW 7 Series и предназначена для частных и корпоративных клиентов, а также организаций, которым требуется защита без ущерба для комфорта и фирменной управляемости BMW.
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