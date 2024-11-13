Economist: Киев боится, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса

В Киеве стали опасаться того, что избранный президент США Дональд Трамп решит провести мирные переговоры с Россией по формуле, предложенной новоизбранным вице-президентом Штатов Джеем Ди Вэнсом (Джеймсом Дэвидом Вэнсом), пишет Economist.
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