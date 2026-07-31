В польском обществе растет нетерпимость к украинцам – Владимир Карасев

За последние несколько недель не проходило дня, чтобы польские СМИ не сообщали о нападениях на украинских мигрантов Изображение: Царьград Украинцев бьют за украинскую речь, за украинские флаги или символику и просто за принадлежность к Украине.
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