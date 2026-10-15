Полузащитник «Родины» Икер Посо поделился впечатлениями от жизни в Москве. – Что тебе особенно нравится в Москве по сравнению с другими городами? – Какой большой тут выбор тарифов в такси: эконом, комфорт, комфорт плюс, бизнес, премиум, элит, минивэн.