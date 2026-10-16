В оздоровительном центре Yerevan Welness после утечки хлора за медицинской помощью обратились четверо детей и один взрослый сотрудник — гражданин Индии.
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