Ресурс перестанет поступать с 12:00 до 17:00: 4-й Мервинский проезд 2/27; Вишневая 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26 частный сектор, 28/4, 30; Мервинская 16 (ГБУ РО Рязанская МРБ) Подробную информацию об отключениях холодной воды можно узнать здесь.
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