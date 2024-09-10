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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Исследование показало, что курение в возрасте до 18 лет повышает риск возникновения респираторных симптомов в 20 лет

Согласно исследованию, представленному на Конгрессе Европейского респираторного общества (ERS) в Вене, Австрия, люди, которые начали курить в возрасте до 18 лет, чаще испытывают такие респираторные симптомы, как одышка и отхождение мокроты, уже в 20 лет.

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