Исследование показало, что курение в возрасте до 18 лет повышает риск возникновения респираторных симптомов в 20 лет

Согласно исследованию, представленному на Конгрессе Европейского респираторного общества (ERS) в Вене, Австрия, люди, которые начали курить в возрасте до 18 лет, чаще испытывают такие респираторные симптомы, как одышка и отхождение мокроты, уже в 20 лет.
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