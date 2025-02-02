Насколько подорожает популярный и любимый товар в России: сколько придется платить за любимый напиток Ольга БезродняяВ 2025 году россияне столкнутся с значительным увеличением цен на один из самых популярных напитков — чай.
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