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Насколько подорожает популярный и любимый товар в России: сколько придется платить за любимый напиток

Насколько подорожает популярный и любимый товар в России: сколько придется платить за любимый напиток

Насколько подорожает популярный и любимый товар в России: сколько придется платить за любимый напиток Ольга БезродняяВ 2025 году россияне столкнутся с значительным увеличением цен на один из самых популярных напитков — чай.

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Леонид Никитин
Скоро дешевле только водку будет пить! Кофе, чай, вода в бутылках, все летит вверх!
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