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«Феррари» оценили в $3,9 млрд, средняя стоимость команд «Ф-1» выросла на 276 процентов с 2019-го (Forbes)

Forbes опубликовал рейтинг стоимости команд «Формулы-1». Первую строчку заняла «Феррари» – оценочная стоимость Скудерии приближается к отметке в четыре миллиарда долларов.

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