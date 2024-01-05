11 картинок Уилера, чтобы вам наконец-то засмеяться

Если и это вас не развеселит, мы опускаем руки. Как и многие самые успешные американские карикатуристы, Шеннон Уилер публикуется в издании The New Yorker, а еще, само собой, плодит в соцсетях что-то для себя и на потеху публике.
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