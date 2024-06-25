Певица Алу терпит серьезные убытки после объявления о разводе

Певица Алсу недвусмысленно намекнула, кто была любовница ее мужа. Шумиха вокруг развода певицы Алсу набирает обороты, а сама артистка, ранее избегавшая комментировать данную тему, теперь активно включается в обсуждение и разжигает скандал.