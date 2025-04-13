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Царьград

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Юрий Бардаш предлагает необычный путь обжалования санкций Киева

Юрий Бардаш предлагает необычный путь обжалования санкций Киева

Музыкальный продюсер Юрий Бардаш отреагировал на включение в санкционный список Киева. В интервью он предложил необычный способ обжалования и указал, что санкции отвлекают внимание от более серьезных проблем Украины, включая её продажу Америке.

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