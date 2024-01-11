Умер 5-летний ребёнок, родители которого погибли в ДТП на трассе "Иртыш".

Врачи не смогли спасти 5-летнего мальчика, чьи родители погибли на трассе в Новосибирской областиВ Новосибирске в среду, 11 января, стало известно, что врачи не спасли 5-летнего малыша, чьи мама и папа погибли на трассе "Иртыш" в страшной аварии.