LRT: на месте падения самолета на дом под Вильнюсом начался пожар, есть погибший

На подлете к Вильнюсскому международному аэропорту потерпел крушение грузовой самолет. Как сообщил в эфире национального радио LRT представитель аэропорта Марюс Зелянюс, воздушное судно упало на жилой дом.
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