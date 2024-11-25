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LRT: на месте падения самолета на дом под Вильнюсом начался пожар, есть погибший

LRT: на месте падения самолета на дом под Вильнюсом начался пожар, есть погибший

На подлете к Вильнюсскому международному аэропорту потерпел крушение грузовой самолет. Как сообщил в эфире национального радио LRT представитель аэропорта Марюс Зелянюс, воздушное судно упало на жилой дом.

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