Овечкин набрал 30-е очко в сезоне за «Вашингтон» в 19-м матче, повторив рекорд Семина

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:5). Россиянин набрал 30-е (15+15) очко в сезоне в 19-й игре.

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