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В Петербурге усилят борьбу с грызунами

В Петербурге усилят борьбу с грызунами

В Северной столице усилят мероприятия по борьбе с грызунами. Дератизация пройдет до конца мая. Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова 12 апреля подписала постановление “О мерах усиления борьбы с грызунами”.

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