СЭ: Тедеско не собирается в «Оренбург» и не рассматривает возвращение в Россию

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Доменико Тедеско не планирует возглавить «Оренбург». По информации «Спорт-Экспресс», тренер не собирается возвращаться в Россию, чтобы возглавить команду, идущую на последней позиции в РПЛ.