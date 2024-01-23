Постпред Крыма Мурадов назвал указ Киева об "исторических землях" безграмотным

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов назвал политически безграмотным и бессмысленным указ украинского лидера Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".
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