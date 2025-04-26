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Царьград

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Долговые ограничения на выезд: Краснодар и Башкортостан лидируют в 2025 году

Долговые ограничения на выезд: Краснодар и Башкортостан лидируют в 2025 году

В январе-феврале 2025 года наибольшее количество российских должников с запретом на выезд за границу сосредоточено в Краснодарском крае, Башкортостане, Ростовской и Московской областях, а также в Пермском крае.

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